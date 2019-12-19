Эксперт: Путин не боится говорить ни на какие темы

Президент России Владимир Путин не боится говорить ни на какие темы, заявила «Газете.Ru» политконсультант Алена Август по итогам большой пресс-конференции главы государства, которая транслировалась в четверг телеканалами страны.

«Первое, что хотелось бы отметить: президент рассказал, в чем заключается экологическое переустройство страны. Он подчеркнул, что важна прозрачность при строительстве перерабатывающих предприятий, в первую очередь, для простых граждан страны. В целом, президент не боится говорить ни на какие темы.

Отдельно я, конечно же, ждала слов Путина про отправленного в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Если люди просят дать им нормального губернатора – надо это сделать. Причем, важно понять, что отправили в отставку не «коммуниста», а главу региона, который не справился с негативными последствиями наводнения прошедшим летом.

Хотя, были слова о том, что якобы увольнение было политическим, но это не так. Вообще у нас любая реакция оппозиции на не устраивающие их действия власти – это плач Ярославны», — резюмировала Август.