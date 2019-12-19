Елизавета II подтвердила намерение Великобритании покинуть ЕС до конца января

Приоритетом британского правительства является осуществление выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года, заявила королева Елизавета II на открытии парламента. Об этом сообщает «Би-би-си».

В обращении к парламенту королева подчеркнула, что приоритетной задачей является осуществление Brexit до 31 января. Она анонсировала 30 положений повестки правительства, из которых 7 посвящены выходу из Евросоюза.

Положения об осуществлении Brexit затрагивают законодательство в сфере торговли, миграции, финансовой системы и международного права.

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