Елизавета II подтвердила намерение Великобритании покинуть ЕС до конца января
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Приоритетом британского правительства является осуществление выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года, заявила королева Елизавета II на открытии парламента. Об этом сообщает «Би-би-си».
В обращении к парламенту королева подчеркнула, что приоритетной задачей является осуществление Brexit до 31 января. Она анонсировала 30 положений повестки правительства, из которых 7 посвящены выходу из Евросоюза.
Положения об осуществлении Brexit затрагивают законодательство в сфере торговли, миграции, финансовой системы и международного права.
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