В Госдуме оценили идею ограничения сроков президентства

Идея ограничения сроков на посту президента России требует обсуждения, заявил глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, введение поправки об ограничении количества сроков президентства «вполне возможно».

«Мне кажется, надо эту дискуссию продолжить», — подчеркнул Крашенинников.

Ранее во время Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что отмена оговорки о «двух сроках подряд» в статье Конституции возможна.

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