В Горбачев-фонде отказались рассказать о здоровье экс-главы СССР

В Горбачев-фонде отказались комментировать медицинскую информацию о состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы фонда Павла Палажченко.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Горбачев госпитализирован с воспалением легких.

«Ничего не могу сказать. Такую информацию мы не комментируем, это информация медицинская, мы не уполномочены эти вещи комментировать», — сказал Палажченко.

Михаил Горбачев являлся первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

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