Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство «Москва».

Он сказал, что его здоровье требует пребывания в больнице.

Предположительно, у 88-летнего экс-президента воспаление легких.

Михаил Горбачев являлся первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.