Путин рассказал о позитивном и негативном в своем президентстве

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Президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции рассказал о позитивных и негативных моментах в период своего президентства в России.

По его словам, отрицательными событиями в период нахождения на посту главы государства были теракты в Беслане и театре на Дубровке.

Кроме того, российский лидер выразил мнение, что пережитое народами России в период 90-х годов является подвигом.

Также Путин заявил, что Россия 2000-х и Россия сейчас являются двумя разными государствами. Он добавил, что сейчас в стране наступила ситуация внутренней стабильности и уверенности в том, что Россия «будет развиваться стабильным путем и дальше». Президент России отметил, что экономика в стране кардинально поменялась, несмотря на существующие нерешенные проблемы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.