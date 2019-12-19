Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о «двух сроках подряд», которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.

«Из Конституции можно было бы убрать оговорку про два срока подряд», — заявил Путин.

Другие изменения, по его мнению не нужны.

В данным момент часть третья статьи 81 Конституции гласит, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008-м не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.