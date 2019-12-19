Большая пресс-конференция Путина стартовала в Москве

Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.

В ходе мероприятия лидер ответит на вопросы представителей СМИ.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1895.

Уточняется, что традиционно наибольшее число журналистов будут представлять региональные СМИ.

Конференция станет 15-й по счету с 2001 года. Путин встречается с сотрудниками СМИ в формате большой пресс-конференции каждый год, находясь на посту президента.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.