Лукашенко захотел встречи с Путиным в Петербурге

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации лидера Белоруссии.

Уточняется, что саммит должен пройти в Санкт-Петербурге в пятницу, 20 декабря. Именно на нем Лукашенко хочет поговорить с Путиным и обсудить вопросы по двустороннему сотрудничеству.

Также известно, что Лукашенко поучаствует в саммите, где лидеры стран обсудят совместную работу в 2020 году.

Стоит отметить, что Путин и Лукашенко уже встречались и проводили переговоры 7 декабря. Они более пяти часов обсуждали различные вопросы.

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