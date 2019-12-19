Зеленский назначил посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост посла в США Владимира Ельченко. Указы опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США», — сказано в документе.

Одновременно Зеленский уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке.

Отмечается, что Ельченко в 2010-2014 годах был послом Украины в России, но был отозван.

Ранее послом Украины в США был Валерий Чалый.