Путин начал большую пресс-конференцию
В Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов.
Конференция станет 15-й по счету с 2001 года.
В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное количество сотрудников СМИ — 1895.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.
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