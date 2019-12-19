В Совфеде назвали «политической поркой» результаты голосования по импичменту Трампа

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал данные голосования по импичменту президента США Дональда Трампа в конгрессе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что американскому лидеру импичмент не грозит, а голосование не имеет ничего общего с реальным проведением процедуры.

«Уверен, что импичмент - это не более чем политическая порка Трампа демократами, которые имеют большинство в нижней палате Конгресса», — добавил Морозов.

Парламентарий также выразил мнение о том, что предъявленные Трампу обвинения являются надуманными, а следующий этап — голосование в Сенате — не даст результатов.

Однако, по его мнению, сама ситуация демонстрирует кризис демократии США, поскольку «демократические институты используются как инструмент политической мести».

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