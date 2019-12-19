Американцы не смогли определиться с отношением к импичменту Трампа

В США провели опрос граждан об импичменте американскому президенту Дональду Трампу. Мнения американцев разделились поровну, гласят данные NBC News.

За отставку политика после давления на украинского коллегу Владимира Зеленского высказались около 48% проголосовавших жителей. Также еще 48% выступили против проведения процедуры импичмента.

Стоит отметить, что большинство опрошенных сторонников республиканцев (90%) не захотели импичмента Трампа. Однако 83% сторонников демократов выступили за проведение процедуры. Еще 50% независимых опрошенных одобрили отставку президента, а 44% ее не поддержали.

Уточняется, что в опросе, который проводился с 14 по 17 декабря, поучаствовали 900 жителей США.

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