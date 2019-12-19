Пелоси заявила о неготовности назначения обвинителей по импичменту Трампа в сенате

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не готова назначить депутатов-обвинителей на процесс импичмента президента США Дональда Трампа в сенате. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, пока еще рано говорить о том, кто будет управлять импичментом. Она добавила, что конгрессмены собирались назначать их, однако посмотрят, что будет происходить в сенате.

Отмечается, что сенат пока не определился со сроками проведения процесса по делу об импичменте президента. Республиканцы, которых большинство в сенате США, заявили, что не будут голосовать против президента.

До этого палата представителей вынесла импичмент Трампу по двум статьям — о превышении полномочий и препятствовании правосудию. После этого дело было передано в сенат, который утвердит окончательное решение.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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