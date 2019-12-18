ГА ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

За принятие документа проголосовали 133 государства, против — Украина и США, воздержались 52 страны.

Сам документ рекомендует принять меры, в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время войны.

Авторы резолюции призывают ликвидировать все формы расовой дискриминации, если это потребуется на законодательном уровне.

Ранее Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма