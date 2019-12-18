ГА ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».
За принятие документа проголосовали 133 государства, против — Украина и США, воздержались 52 страны.
Сам документ рекомендует принять меры, в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время войны.
Авторы резолюции призывают ликвидировать все формы расовой дискриминации, если это потребуется на законодательном уровне.
Ранее Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
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