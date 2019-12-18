Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Прокуратура Боливии выдала в среду, 18 декабря, ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса.

Соответствующий документ выложил в своем Twitter глава МВД республики Артуро Мурильо.

В тексте ордера указано, что решение о его выдаче было принято в ходе расследования уголовного дела против Моралеса. Экс-главу Боливии обвиняют в подстрекательстве к мятежу и терроризму.

Как известно, Моралес, который после отставки с поста президента получил убежище в Мексике, сейчас в качестве беженца находится в Аргентине.

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