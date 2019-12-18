Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает сайт Рады.

Таким образом, действие закона пролонгировано до конца 2020 года.

«Возвращен с подписью от президента», — говорится в сообщении.

Ранее Рада во время внеочередного заседания решила продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса.

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