Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает сайт Рады.
Таким образом, действие закона пролонгировано до конца 2020 года.
«Возвращен с подписью от президента», — говорится в сообщении.
Ранее Рада во время внеочередного заседания решила продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса.
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