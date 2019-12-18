Суд потребовал от ФБР объяснений из-за нарушений при слежке за штабом Трампа

В США суд по надзору за деятельностью иностранной разведки заявил, что ФБР предоставил противоречивую информацию при получении разрешения на наблюдение за Картером Пейджем — бывшим советником избирательного штаба президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает сообщает Associated Press.

По словам судьи Розмари Коллиер, доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица ставит под сомнение достоверность информации, содержащейся в заявках ФБР на прослушивание экс-советника Трампа. Службу обязали до 10 января 2020 года предоставить подробный доклад, в котором будет сказано, что служба сделала и сделает для подтверждения фактов.

В начале декабря генеральный инспектор Минюста Майкл Горовиц также обнародовал доклад, в котором приведены подробности слежки за штабом Трампа. В нем говорится об отсутствии политической предвзятости относительного введения ФБР расследования против членов президентской администрации. В документе отмечается, что ведомство допустило 17 серьезных ошибок при подготовке запросов о слежке за сотрудником штаба Картером Пейджем.

В свою очередь, генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что слежка ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа была неоправданной. По его словам, расследование избирательной кампании началось на основе «практически ни на чем не базирующихся подозрений».

В заявлении ФБР назвало ордера на слежку «незаменимым инструментом в расследованиях национальной безопасности» и заявило, что намерено сотрудничать с Министерством юстиции и судом «для обеспечения точности и полноты процесса FISA».

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