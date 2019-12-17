Отец Зеленского уверен, что в результатах правления его сына разочаровались «только тупые»

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр уверен, что разочарование в президентстве его сына могло произойти «только у тупых», которые рассчитывают на выполнение предвыборных обещаний украинского лидера раньше времени. Об этом он рассказал в интервью «Страна.ua».

Журналисты спросили Александра Зеленского, для чего президент пообещал учителям по $4 тысяч.

«Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых», — сказал отец главы Украины.

При этом он считает, что умные украинцы увидят в Зеленском честного человека, который уже продемонстрировал свое желание. А рейтинг украинского лидера упал из-за критике в местных СМИ.

«Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять… Да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню [президентство]», — подчеркнул Александр Зеленский.