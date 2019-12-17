В Переславль-Залесской думе подтвердили задержание депутата

Председатель Переславль-Залесской городской думы Сергей Корниенко заявил, что глава фракции партии «Единая Россия» в местной гордуме Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом информирует РИА «Новости».

Как уточняется, в данный момент Корнилов находится в следственном отделе ОВД.

Корниенко пояснил, что мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

Иных подробностей пока не сообщается.

До этого стало известно, что депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве.