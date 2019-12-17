Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля-Залесского сложит полномочия

Подозреваемый в убийстве глава фракции «Единой России» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов принял решение сложить полномочия депутата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя парламента Сергея Корниенко.

По словам председателя, Корнилов написал письмо во вторник, 17 декабря, с ходатайством о досрочном прекращении его полномочий депутата по собственному желанию.

В связи с инцидентом Сергей Корниенко распорядился о созыве внеочередного заседания, начало запланировано на 15.00 мск. По предварительным данным, на заседании будут большинство депутатов.

Председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев также сообщил, что Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета «Единой России». Заявление депутата уже удовлетворено.

По словам Царева, в понедельник утром, 16 декабря, Корнилов еще присутствовал на еженедельной планерке, «а во второй половине дня стал недоступен для связи».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Переславль-Залесской думе подтвердили задержание депутата за убийство

— Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве