Замгубернатора Иркутской области подал в отставку

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку вслед за губернатором Сергеем Левченко. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Чернышова, он подал заявление об отставке 12 декабря по собственному желанию. Чиновник отметил, что был назначен экс-губернатором Левченко, поэтому считает правильным уйти вместе с ним.

Чернышов также рассказал, что Сергей Левченко подал заявление об отставке до него.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

— Левченко назвал причины своей отставки с поста губернатора Иркутской области

— «По собственному желанию»: Путин принял отставку Левченко