Замгубернатора Иркутской области подал в отставку
Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку вслед за губернатором Сергеем Левченко. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Чернышова, он подал заявление об отставке 12 декабря по собственному желанию. Чиновник отметил, что был назначен экс-губернатором Левченко, поэтому считает правильным уйти вместе с ним.
Чернышов также рассказал, что Сергей Левченко подал заявление об отставке до него.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области
— Левченко назвал причины своей отставки с поста губернатора Иркутской области