Жена Порошенко уволена с должности главы Украинского культурного фонда

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко покинула пост председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда. Об этом сообщает Espreso.TV.

В связи с увольнением Порошенко записала видеообращение.

«Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины на Наблюдательном совете Украинского Культурного Фонда поступило «предложение» досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета», — заявила она.

По словам Порошенко, такое предложение поступило из офиса действующего президента Украины Владимира Зеленского. Она считает, что это связано с ее фамилией.

Порошенко добавила, что более 30-ти лет с гордостью носит эту фамилию, которая вошла в историю Украины, а также то, что бороться за пост не собирается, так как «имеет честь».

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