Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, сообщает сайт Кремля.

В ходе беседы была дана позитивная оценка итогов нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря. Уточняется, что на встрече «нормандской четверки» были согласованы отдельные шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося основой урегулирования на юго-востоке Украины.

Кроме того, было уделено внимание проблематике ливийского кризиса. По словам Путина, Россия и дальше готова продолжать содействия в роли посредника на этом направлении со стороны Германии и ООН.

Также были затронуты вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, газового сотрудничества, в том числе поставки газа через украинскую территорию с 1 января 2020 года и осуществление проекта «Северный поток-2».

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