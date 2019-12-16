Президент Эстонии извинилась за оскорбление главой МВД премьера Финляндии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась за слова главы МВД страны Марта Хельме о премьер-министре Финляндии Санне Марин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Финляндии Саули Ниинисте.

Как уточняется, с подачи эстонской стороны, президенты пообщались по телефону. В ходе разговора Кальюлайд принесла извинения в связи с интервью Хельме.

Лидер Финляндии по ее просьбе передал извинения премьер-министру Санне Марин, а также правительству.

До этого глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей.

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