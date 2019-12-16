В Кремле надеются на реализацию обещаний Зеленского о мире в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский реализует свои обещания и прекратит войну в Донбассе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Если бывший глава Украины Петр Порошенко начинал войну, а другой говорит о необходимости ее прекращения, то российская сторона поддержит второго — Зеленского. Также он подчеркнул, что обещание о прекращении войны в Донбассе было краеугольным камнем предвыборных обещаний Зеленского.

«Надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей», — добавил Песков.

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