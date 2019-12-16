В Совфеде отреагировали на позицию России в рейтинге самых могущественных стран

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов считает, что Россия не могла не войти в список самых могущественных стран, так как без нее невозможно решить ни один вопрос в современном мире. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По словам парламентария, силу страны показывает не только экономика, но и военная мощь, по части которой, отметил Морозов, Россия является мировым лидером по числу показателей.

Член Совфеда считает, что в первую очередь государство должно уметь реально влиять на все процессы, происходящие в мире. Политик уверен, что без России «современного мира просто не существует».

«Это может кому-то не нравится. Но это так. И это понимают все: и наши партнеры, и наши геополитические соперники», — сказал Морозов.

Ранее издание U.S.News внесло Россию в рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.

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