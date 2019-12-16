«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов включить «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы готовы сделать этот шаг, введя его в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе», — сказал министр.
14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что «формула Штайнмайера» прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
«Формула Штайнмайера» (президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) призвана определить механизм осуществления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.
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