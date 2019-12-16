NYT: США тайно выдворили двух дипломатов КНР по обвинению в шпионаже

США тайно выслали двух дипломатов Китая, которые якобы пытались в сентябре 2019 года незаконно вторгнуться на военную базу в штате Вирджиния. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание, один из них подозревается американскими властями в работе на разведслужбы КНР. По данным газеты, это первый случай с высылкой китайских дипломатов за последние 30 лет.

Известно, что оба дипломата прибыли на базу со своими женами. При въезде на объект выяснилось, что у них не оказалось разрешения.

На просьбу покинуть территорию базы китайцы не отреагировали. В конечном итоге их заставили уехать.

В Вашингтоне считают, что «шпионы» пытались выяснить, как работает система обеспечения безопасности на базе. Сами китайцы назвали произошедшее недоразумением.

По данным NYT, Вашингтон и Пекин договорились не сообщать о произошедшем СМИ, КНД, в свою очередь, не стал выдворять американских дипломатов.