NYT: окружение Зеленского встречалось с имеющими отношение к Трампу лоббистами
Люди, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, встречались с лоббистами, имеющими отношение к лидеру США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета New York Times.
Как отмечает издание, Киев найти выйти на новые каналы связи с Вашингтоном и улучшить отношения с США после скандала, связанного с телефонным разговором Зеленского и Трампа.
При этом автор отмечает, что сторонники Зеленского не намерены провоцировать ситуацию с импичментом американского лидера.
Кроме того, в Киеве негодуют из-за того, что в Белом доме перестали упоминать о встрече двух президентов в январе 2020 года. А также Киев больше не чувствует поддержки со стороны Вашингтона в переговорах с Москвой.
Бывший заместитель госсекретаря США Хизер Конли считает, что желание украинской стороны обратиться к лоббистам может быть вызвано с тем, что сейчас Зеленскому необходим человек в США, который будет передавать в Белый дом именно его позицию, а не чью-либо интерпретацию его слов.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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