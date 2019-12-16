Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что «продавщица поднялась до премьер-министра». Об этом сообшает радиостанция TRE Raadio.

По его мнению, от такого назначения «волосы встают дыбом».

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился», — приводит слова Хельме ТАСС.

Он считает, что таким образом «продавщица поднялась до премьер-министра».

Также Хельме выразил сожаление, что «уличные активисты и необразованные люди» стали членами финского правительства.