Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала «Россия 24» появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.

Вопросы украинскому лидеру задали продюсер программы «Москва. Кремль. Путин» Елена Меньшикова и оператор Александр Макаров.

Как известно, разговор Зеленского с российскими журналистами состоялся во время саммита в «нормандском формате».

Отмечается, что они поинтересовались у главы Украины, как прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», – ответил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что «сам факт встреч такого формата» является «правильным», так как он предоставляет «возможность положить конец войне на Украине».

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