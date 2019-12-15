Трамп высказался в адрес опросов Fox News об импичменте

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Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома, 2 декабря 2019... Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома, 2 декабря 2019...
Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома, 2 декабря 2019...
Tom Brenner/Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался в адрес телеканала Fox News и назвал их опросы об импичменте неточными. Об этом американский лидер написал в своей Twitter.

Отмечается, что, по данным телеканала, 50% американцев поддерживают проведение импичмента в отношении Трампа. Также 4% людей проголосовали за импичмент, однако не хотели бы отстранение Трампа с поста главы Белого дома. 49% проголосовали против инициированной демократами процедуры.

Американский президент назвал данные опросов «неточными» и «сильно перекошенными в сторону демократов».

«Так смешно - в 2016 году было то же самое. Они все ошиблись!», — написал Трамп.

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