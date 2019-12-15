В ПАСЕ назвали ЛНР и ДНР важными участниками нормандского саммита
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ сказал, что самопровозглашенным ДНР и ЛНР следует присоединиться к нормандскому формату. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что ЛНР и ДНР являются «очень важными партнерами» в решении вопроса.
Оэмэ добавил, что он выступил с этой инициативой в Совете Европы.
«В переговорах в формате «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины — отсутствует очень важный участник — это отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул он.
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