В ПАСЕ назвали ЛНР и ДНР важными участниками нормандского саммита

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ сказал, что самопровозглашенным ДНР и ЛНР следует присоединиться к нормандскому формату. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что ЛНР и ДНР являются «очень важными партнерами» в решении вопроса.

Оэмэ добавил, что он выступил с этой инициативой в Совете Европы.

«В переговорах в формате «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины — отсутствует очень важный участник — это отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул он.

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