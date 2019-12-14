В Киеве заявили, что «формула Штайнмайера» прописана в законе о статусе Донбасса

Представитель Киева в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что «формула Штайнмайера» указана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает издание «Левый берег».

Он отметил, что в десятой статье документа «формула Штайнмайера» уже давно прописана.

«Написано, в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер, статьи 11. Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее,» — сказал Резников.

Он отметил, что после проведения выборов данные положения статьи сразу вступают в силу.

Ранее стало известно, что Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

«Формула Штайнмайера» (президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) призвана определить механизм осуществления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

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