Джулиани заявил, что получил на Украине «больше, чем себе можно представить»

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал о своей поездке на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что после возвращения Джулиани в США в субботу, 7 декабря, у него состоялся телефонный разговор с главой Белого дома. В ходе него адвокат рассказал Трампу, что получил информацию, которая «больше, чем себе можно представить».

Все данные Джулиани намерен изложить в 20-ти страничном документе и предоставить американскому лидеру.

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