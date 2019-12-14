Депутат Рады назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией

Депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявилл, что западные страны используют Украины в свох целях. Об этом сообщает «112.ua».

Он также уточнил, что украинская сторона ставится для войны с Россией. Депутат подчеркнул, что Запад использует страну «для разграбления ресурсов» и «войны с Россией».

Политик также добавил, что соглашение с западными странами заключил бывший президент Украины Петр Порошенко в обмен на «возможность воровать». Однако, по его мнению, новый глава государства Владимир Зеленский от него не отличается.

«Ни один, ни другой не самостоятельны. Ими командуют люди из-за границы», — заключил Кузьмин.

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