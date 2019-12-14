На Украине задумались о «домашней работе» перед следующим нормандским саммитом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался о планах на подготовку к следующей встрече «нормаандской четверки». Об этом сообщает «Интерфакс».
Он выразил надежду на то, что дипломатическое мероприятие состоится в апреле 2020 года. Глава МИД Украины также подчеркнул, что в стране необходимо провести ряд ключевых решений. По его мнению, чем больше будет сделано — тем сильнее будет позиция украинской стороны на будущем саммите.
«Нам необходимо сделать определенную домашнюю работу», — заявил Пристайко.
В качестве необходимых решений министр назвал «согласование легальных рамок всех наших договоренностей», а также вопрос амнистии, проведения выборов, вопрос особого статуса Донбасса.
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