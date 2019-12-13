Глава ДНР ответил Зеленскому на требование вернуть Украине границу
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского полностью противоречат Минским соглашениям. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Пушилина, заявление Зеленского также противоречит и соглашениям, достигнутым на саммите «нормандской четверки» в Париже.
«Мы уже многократно говорили, но, если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между Республиками и Россией Киев не получит», — заключил глава ДНР.
По его мнению, на подобные заявления украинского лидера толкает страх перед волнениями в стране.
Ранее Зеленский заявил, что некоторые пункты Минских соглашений можно изменить, в частности, по вопросу передачи границы под контроль Киеву, так как с первых Минских соглашений прошло четыре года, а «все в нашей жизни меняется».
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