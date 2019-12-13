Новый врио губернатора Иркутской области прибыл в регион

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прилетел в Иркутск, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По последней информации, представление Кобзева состоится в пятницу, 13 декабря, в 15.00 по местному времени (10.00 мск).

Ранее стало известно, что бывший губернатор области Сергей Левченко подал в отставку 12 декабря. После этого президент России Владимир Путин назначил Игоря Кобзева врио губернатора региона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сергей Левченко официально покинул пост главы Иркутской области

— «По собственному желанию»: Путин принял отставку Левченко

— Эксперт про Иркутскую область: надо наводить порядок в регионе