Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в резолюции содержится призыв не допускать попыток вовлечь американские власти или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян «или любого другого геноцида».

Также отмечается, что вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США. Споры о данной резолюции велись десятилетиями. В результате она была проведена на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

В свою очередь, турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе визита в Вашингтон заявил, что признание палатой представителей геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.

Ранее палата представителей конгресса США признала геноцид армян.

Факт геноцида армян в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.

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