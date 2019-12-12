В Британии начались выборы в парламент

В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы, которые решат будущее Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, участки для голосования, преимущественно расположенные в школах, будут работать 12 декабря с 07.00 (10.00 мск) до до 22.00 местного времени (01.00 мск 13 декабря).

После закрытия участков будут подсчитаны голоса.

После оглашения первых окончательных результатов выборов, лидер победившей партии официально объявит о том, что направляется к королеве Елизавете II за разрешением сформировать правительство. После он расскажет о планах работы его партии на будущие пять лет.

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