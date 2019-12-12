Посла Германии вызовут в МИД России для оглашения ответных мер на высылку дипломатов

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр будет вызван в четверг, 12 декабря, в российский МИД для оглашения ответных мер на высылку дипломатов РФ из Берлина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что Германия высылает двух сотрудников посольства России из-за расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Зелимхан Хангошвили родился 15 августа 1979 года в селе Дуиси Ахметского района Грузинской ССР, являлся гражданином Грузии. Мужчину застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Хангошвили являлся очень жестоким и кровавым боевиком, который был одним из организаторов теракта в московском метро.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин не обсуждал высылку российских дипломатов с бизнесменами из ФРГ, заявил Песков

— Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ

— Германия высылает двух сотрудников российского посольства