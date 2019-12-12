Рязанский суд оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима

Советский районный суд Рязани оштрафовал пятерых членов делегации американского университета Буффало, приехавших в город по приглашению общественной организации «Деловая Россия». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, граждан США оштрафовали по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»). Им грозит штраф до 2-5 тыс. рублей, а также возможность депортации.

В судебном решении не говорится, будут ли нарушители депортированы.

Как сообщается на сайте «Деловой России», гости из США покинули Россию.

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