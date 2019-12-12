Парламент Израиля принял закон о самороспуске и новых выборах
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Парламент Израиля (Кнессет) решил провести парламентские выборы 2 марта 2020 года. Они станут третьими за год, передает Reuters.
Как отмечается, парламент решил провести выборы после того, как премьер страны Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц не смогли создать новое коалиционное правительство.
В Кнессете за утверждающий дату выборов закон проголосовали все присутствующие 94 депутата.
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