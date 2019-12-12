Франция и Нигер решили отложить встречу G5

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Нигера Махамаду Иссуфу договорилась перенести встречу лидеров G5 стран Сахели на начало 2020 года, сообщает Reuters.

Изначально планировалось, что встреча пройдет во Франции в декабре 2019 года.

Однако стороны решили отложить мероприятие, на котором должно было обсуждаться французское военное присутствие в регионе, а также подниматься тема борьбы с запрещенными организациями.

4 декабря Макрон пригласил во Францию лидеров пяти африканских стран зоны Сахеля - Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чад

До этого также стало известно о нападении вооруженного отряда боевиков на армейский лагерь на западе Нигера. Из-за случившегося погибли более 70 военнослужащих.

G5 была сформирована в 2015 году.