В Госдуме предложили объявить США спонсором терроризма

Государственная дума России может ответить на инициативу сената США внести России в список спонсоров терроризма аналогичным законопроектом против Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Об этом сообщает РИА Новости.

Шерин отметил, что у России нет причин спонсировать террористов. При этом, по его мнению, только США обладает необходимыми ресурсами для подпитки террористических организаций, что вызывает ряд вопросов к Соединенным штатам.

Ранее стало известно, что комитет американского сената по иностранным делам одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря страны оценить необходимость внесения России в список стран, спонсирующих терроризм.

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