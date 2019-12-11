Украина подготовит изменения в Минские соглашения к новому нормандскому саммиту
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Власти Украины подготовят изменения Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандской четверки», которая запланирована на март 2020 года, передает «Интерфакс».
Как сообщил представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников, уже достигнутые договоренности могут быть реализованы до марта.
«Мы точно напишем эти предложения, чтобы они в инициативах президента были готовы... Те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта», — сказал Резников.
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