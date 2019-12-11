Украинские СМИ критикуют Зеленского за «туристическую» поездку в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский расширил свой рабочий визит в Париж в туристических целях, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данными средств массовой информации, Зеленский прибыл в Париж за день до саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») и был замечен во время прогулки по улицам города.

Отмечается также, что президент вернулся в Киев вечером на следующий день после встречи.

В офисе президента заявили, что ранее прибытие делегации в Париж связано с необходимостью закончить подготовку к переговорам, не отвлекаясь на текущие вопросы. Время отъезда президента, по словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, объясняется поздним окончанием саммита.

9 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию конфликта в Донбассе.

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