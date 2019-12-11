Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил российскому режиссеру Александру Сокурову, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава и его отец Ахмат были удостоены награды.

Он отметил, что долго думал, стоит ли отвечать на слова Сокурова. Однако все же решил это сделать, поскольку режиссер слишком вольно и с огромной неприязнью высказался не только о нем, но и в целом о чеченском народе.

Кадыров считает, что если бы не он и его отец, «Сокуров и ему подобные давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра».

По мнению чеченской главы, именно твердость, решительность, мудрость и мужество его отца помогли восстановить мир и порядок, а также остановить войну. Он напомнил, что целостность России была восстановлена ценой тысяч жизней военных.

Кадыров заявил, что у Сокурова нет собственного мнения и гражданской позиции.

«Будьте лучше мужчиной, патриотом, а не игрушкой в чьих-то руках. А в данном случае вы уподобились игрушке в руках кукловодов», — написал он.

Обращаясь к Сокурову, Кадыров также отметил, что его включили в Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), чтобы затрагивать вопросы, которые волнуют народ.

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